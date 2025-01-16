Депутат ГД Фролова: ЭКО можно сделать бесплатно при подтверждении диагноза "бесплодие"

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Пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) бесплатно могут все россияне, у которых есть полис ОМС. Для участия в программе им нужно получить официальное подтверждение диагноза "бесплодие", поделилась в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

Не менее важным условием получения услуги является отсутствие медицинских противопоказаний к проведению данной процедуры, отметила парламентарий.

Депутат также обратила внимание, что процедура ЭКО является одним из наиболее надежных и эффективных методов лечения, который может помочь многим парам стать родителями. При этом воспользоваться услугой могут в том числе одинокие женщины. Фролова также напомнила, что федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" действует в России с 2019 года.

"Получить медицинскую помощь по экстракорпоральному оплодотворению по полису ОМС можно в любой медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по акушерству и гинекологии, в том числе на услуги искусственного оплодотворения, и участвующей в программе обязательного медицинского страхования. Список таких клиник доступен на сайте Минздрава РФ или региональных органов здравоохранения", – добавила она.

При этом до проведения процедуры пациенты должны будут пройти обязательную консультацию у врача-репродуктолога, который организует для супружеской пары все необходимые обследования. Вместе с тем специалист составит для них индивидуальный план лечения на основании особенностей здоровья супругов. После этого в несколько этапов проводится процедура ЭКО, и в случае удачного исхода у женщины наступает беременность.

При этом, в соответствии с российским законодательством, каждый пациент имеет право на получение квоты на бесплатное ЭКО неограниченное количество раз. Делать это можно, пока медикам и пациентам не удастся прийти к положительному исходу.

Тем не менее важно учитывать, что между попытками, как правило, делается перерыв, необходимый для восстановления организма. В связи с этим ЭКО, как и любая другая медицинская процедура, связано с определенными рисками. Длительный срок покоя после проведенной процедуры объясняется не только необходимостью восстановления органов репродуктивной системы, но также связан с лечением имеющихся осложнений и нормализацией психоэмоционального состояния женщины.

Между тем благодаря программе ЭКО в России до конца 2030 года должно родиться 180 тысяч детей, сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Он отметил, что во всех регионах подготовят соответствующие региональные программы, которые пройдут утверждение в Минздраве.