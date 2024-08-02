Депутат ГД Занко предложила создать реестр с информацией о рожденных от доноров детях

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В России могут создать реестр с информацией о числе рожденных от доноров детей. С таким предложением в беседе с RT выступила депутат Госдумы Ольга Занко.

Инициатива появилась на фоне заявления основателя Telegram Павла Дурова о его рожденных благодаря ЭКО детях.

"Первые эмоции по "отцовству" Дурова улеглись, теперь поговорим о реальных последствиях. Соглашусь с депутатом ГД Татьяной Буцкой, что эта история о 100 детях создателя Telegram подняла много вопросов, в том числе юридических. Их нам с коллегами только предстоит решать", – отметила Занко.

Она напомнила о словах Буцкой о важности регламентировать раскрытие ФИО доноров. По словам Занко, еще одной темой является ввод ограничений по сдаче биоматериала от одного человека.

"Почему такие ограничения важны? Если потомство от одного родителя случайно встретится и, не зная, что они родственники, создаст семью, то у будущих детей могут быть серьезнейшие генетические нарушения и опасные проблемы со здоровьем", – подчеркнула депутат.

Ранее Дуров рассказал, что благодаря донорству у него появилось более 100 биологических детей. По его словам, донорская активность помогла парам в 12 странах. Основатель Telegram добавил, что планирует открыть свой ДНК-код для того, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский отметил, на Дурова могут подать иск те женщины, которые начнут сравнивать генетические материалы своего ребенка с референсами потенциального отца-миллиардера. Создатель мессенджера может столкнуться с судебными разбирательствами. Член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов также добавил, что биологические дети Дурова могут претендовать на его наследство при отсутствии завещания.