Илон Маск пошутил над заявлением Дурова, признавшего себя отцом более 100 детей

Миллиардер Павел Дуров заявил, что у него есть более 100 детей в 12 странах. Все потому, что в свое время он стал донором спермы. При этом в соцсетях объявилась женщина, которая якобы родила от предпринимателя троих детей естественным путем. Подробности – в нашем материале.

Дети Дурова

Фото: телеграм-канал Du Rove's Channel

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал на своей странице, что впервые стал донором спермы 15 лет назад: друг попросил помочь, так как у них с женой не получалось завести ребенка. Позднее у него состоялся разговор с руководителем одной из клиник, который рассказал бизнесмену про дефицит "высококачественного донорского материала" и призвал анонимно дать шанс другим на пополнение в семействе.





Павел Дуров предприниматель Моя прошлая донорская активность помогла завести детей более чем 100 парам в 12 странах. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по меньшей мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования.

Теперь миллиардер намерен открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга. Он заметил, что понимает все риски, но не жалеет о своем поступке.

"Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение", – написал миллиардер, добавив, что хочет изменить отношение к донорству и мотивировать здоровых мужчин подключиться к этому.

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Irina Bolgar

До заявления Дурова СМИ сообщали, что у бизнесмена якобы есть двое детей от бывшей супруги Дарьи Бондаренко, с которой он познакомился еще в институте. Однако никакой официальной информации на этот счет не было. Кроме того, матерью троих детей от предпринимателя объявила себя 43-летняя юрист Ирина Болгар. В соцсетях женщина рассказала, что познакомилась с Дуровым в Санкт-Петербурге в 2012-м, а спустя год они начали жить "вместе полноценной семьей". По ее словам, с 2013-го по 2017-й родились их дочь Лея, а также сыновья Даниэль и Давид.

В 2018 году Ирина Болгар с детьми переехала в Европу, а Павел – в ОАЭ. Она утверждает, что пара не могла жить вместе, так как в Эмиратах в то время нельзя было легализовать внебрачных детей и получить право на проживание в стране. С 2020 года Ирина находятся с ними в Швейцарии.





Ирина Болгар предполагаемая мать троих детей от Павла Дурова Несмотря на то что брак не был зарегистрирован, дети были признаны официально и носят фамилию отца.

"Во время проживания в разных странах наши отношения с Павлом сохранялись по-прежнему семейными. То есть мы оставались парой. Павел как один, так и со своей мамой Альбиной Александровной и с братом Николаем приезжал к нам в Швейцарию, мы навещали его в Дубае, а также проводили время в других странах во время каникул – как с ним, так и с его родственниками", – написала женщина.

Она отметила, что сыновья и дочь разговаривают на русском, английском и французском, полностью интегрировались в швейцарское общество. По словам Ирины, изначально она не хотела шумихи, но решилась на нее после вопросов детей об отсутствии о них информации в интернете. Она также пообещала опубликовать документы, подтверждающие ее слова, а также совместные фотографии с Дуровым.

"Это ответственность"

Фото: телеграм-канал Du Rove's Channel

Признание Павла Дурова иронично прокомментировал миллиардер Илон Маск. В соцсети Х он предположил, как бы на эту новость отреагировал Чингисхан, у которого по легенде было порядка 600 детей.





Илон Маск американский предприниматель "Уровень новичка", – Чингисхан.

Другие пользователи удивились количеству детей, рожденных благодаря биологическому материалу бизнесмена. Однако многие считают, что это может привести к негативным последствиям.

"А разве нет ограничения на донорство? Чтобы популяция одного человека не размножалась так сильно, и в будущем, например, биологические брат и сестра не могли построить семью", – написал в комментариях пользователь с ником Shvartz.

Другие заметили, что Дуров не имеет права раскрывать генетический код: по их мнению, этим предприниматель может разрушить семьи.



пользователь с псевдонимом N Не зря это делается анонимно. Например, родители не хотели бы разглашать, что дети им неродные. Да и вообще какая-то больная тема – гордиться своей спермой.

Фото: vk.com/Павел Дуров

При этом многие поддержали миллиардера, отметив, что он действительно помог семьям завести ребенка.

"Вопрос в том, зачем об этом трубить на весь мир? Это неэтично как минимум", – убежден Злой филин.

Кроме того, на Avito моментально появилось предложение о продаже "генетического материала" Дурова за миллион рублей. Однако площадка заблокировала объявление за нарушение прав сервиса, сообщили в пресс-службе компании.

Юрист Александр Хаминский, в свою очередь, предупредил, что у заявления Дурова могут быть серьезные правовые последствия.





Александр Хаминский юрист Многие женщины, воспользовавшиеся ранее донорской спермой, начнут сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера. В случае выявления совпадений Дурова накроет волна судебных исков, ведь среди сотни счастливых женщин наверняка найдется несколько десятков, которые станут утверждать, что забеременели не в результате ЭКО, а после случайного полового контакта с предпринимателем.

Он также подчеркнул, что Дурова в теории могут признать юридическим отцом ребенка, который родился после первого случая донорства, так как он не был анонимным. Но для точного ответа необходимо изучать, как были оформлены документы на оформление процедуры.

В любом случае Хаминский посоветовал бизнесмену дорожить анонимностью, если тот не хочет отстаивать свое состояние в суде.