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Общество

Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

Фото: ТАСС/AP/Tatan Syuflana

Основатель мессенджера Telegram предприниматель Павел Дуров поделился, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, 15 лет назад один из его друзей уговорил его сдать сперму в клинике, так как они с супругой не могли иметь детей. Руководитель медучреждения предложил предпринимателю сдать больше образцов, чтобы анонимно помочь большему числу пар, так как у клиники не хватало высококачественного донорского материала.

"Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня подписаться на донорство спермы", – рассказал Дуров.

Он рассказал, что недавно ему сообщили, что его донорская активность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей.

Дуров также сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код для того, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга. Он отметил, что хочет избавиться от стигматизации самого понятия донорства спермы и стимулировать к этому больше здоровых мужчин. По его словам, это даст больше возможностей семьям, которые изо всех сил пытаются завести детей.

Ранее Дуров рассказал, что американские корпорации Apple и Google оказывают большое давление на работу Telegram. По его словам, именно эти компании, а не правительства стран, влияют на работу мессенджера. Он отметил, что корпорации очень ясно дают понять, что в случае несоблюдения их правил они просто удалят Telegram из магазинов приложений для скачивания.

Дуров также заявил, что мало верит в безопасность платформ, разработанных в США. По его словам, он "по умолчанию предполагает", что iPhone или Android могут быть взломаны.

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