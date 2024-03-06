Дуров объявил о запуске бизнес-аккаунтов в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В мессенджере Telegram стала доступна функция превращения личных аккаунтов в бизнес-профили в разделе Telegram Business. Об этом создатель платформы Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале.

Предприниматель рассказал, что с бизнес-профилем люди могут добавлять свое местоположение и часы работы, создавать чаты с цветными метками, использовать автоматические сообщения приветствия или же невозможности ответить и шаблоны для быстрых ответов. Кроме того, он анонсировал новые функции в рамках Telegram Business.

Как написал Дуров, в бизнес-аккаунтах можно будет сделать "невидимых секретарей", с помощью искусственного интеллекта автоматизация обслуживания клиентов выйдет на другой уровень. Это будет бесплатно, уточнил он.

28 февраля Дуров сообщил, что владельцы телеграм-каналов смогут получать до половины дохода с рекламы, которую видят пользователи внизу канала без подписки Premium. Для этого в марте должны запустить сервис Telegram Ad Platform. Основатель мессенджера отметил, что выплаты будут производиться в криптовалюте Toncoin.