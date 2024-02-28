Дуров анонсировал запуск монетизации рекламы для владельцев каналов в Telegram

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Владельцы телеграм-каналов смогут получать до 50% от дохода с рекламы. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Речь идет о рекламе, которую видят пользователи внизу канала без подписки Premium. Для реализации этой идеи в марте запустят сервис Telegram Ad Platform. Он появится почти в 100 странах мира. Однако, уточнил Дуров, выплаты будут приходить только в криптовалюте Toncoin.

"Это создаст замкнутый круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои Toncoin, либо реинвестировать их в продвижение и развитие своих каналов", – указал предприниматель в своем телеграм-канале.

Каждый месяц, сказал он, каналы в мессенджере создают около 1 триллиона просмотров, но под монетизацию подпадает только 10%.

В январе этого года стало известно, что в Telegram появилась новая функция записи голосовых и видеосообщений, которые автоматически удаляются сразу после прослушивания. Также после обновления приложения стало возможно ставить их на паузу прямо во время записи.

До этого, в ноябре 2023 года, Дуров показывал, как будет выглядеть приложение для операционной системы VisionOS, на которой работает гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro. Однако дату релиза предприниматель не уточнял.

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