Telegram восстановил работу после массового сбоя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Telegram восстановил работу в России после массового сбоя, в настоящее время на сервисе Downradar жалоб на работу мессенджера не выявлено.

Неполадки в работе Telegram были выявлены 27 февраля. Пользователи пожаловались, что у них не открывались приложение и его веб-версия, а также не загружались сообщения и файлы. К 12:50 было зафиксировано порядка 3 тысяч сообщений о сбое.

Роскомнадзор подтвердил наличие неполадок и заявил, что они были выявлены не только в РФ, но и в США, Германии и других государствах.

В Минцифры РФ позже добавили, что вместе с Роскомнадзором были организованы мероприятия над установлением причины инцидента. В министерстве уточнили, что сети российских операторов связи работают в штатном режиме, но они также выявили снижение трафика в мессенджере и других сервисах.

В свою очередь, в Координационном центре доменов .RU/.РФ рассказали, что российская доменная инфраструктура сейчас работает штатно.

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