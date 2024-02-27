В ГД объяснили массовый сбой в Telegram проверкой и настройкой шлюзов РКН

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Массовый сбой в работе Telegram и других мессенджеров произошел из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом в эфире "Думы ТВ" заявил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

По его словам, специалисты провели работы по настройке фильтров РКН, а также технологий для закрытия доступа к запрещенным платформам.



"В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места", – сказал Ткачев.

Массовый сбой в работе Telegram случился во вторник, 27 февраля. У пользователей не открывались приложение и его веб-версия. Жалобы начали поступать примерно в 12:40 по московскому времени.

Затем стало известно, что россияне столкнулись с проблемами с доступом к YouTube, Viber, "ВКонтакте" и другим мессенджерам. Сообщалось и о неполадках в работе мобильных операторов МТС, "Билайн" "МегаФон" и Tele2.

Спустя время в Минцифры РФ заявили, что сервисы начали восстанавливать свою работу. По версии ведомства, неполадки в работе были выявлены и в других государствах. К 15:25 свою работу полностью восстановил и Telegram.

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя Telegram и других сервисов на территории РФ