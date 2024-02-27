Соцсети Instagram и X заработали в России без VPN после масштабного сбоя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Социальные сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и X (ранее Twitter) заработали на территории России без VPN после масштабного сбоя.

Во вторник, 27 февраля, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Также пользователи пожаловались на неполадки в работе YouTube, Viber и WhatsApp. К 12:50 было выявлено порядка 3 тысяч сообщений о сбое.

В Роскомнадзоре уточнили, что неполадки зафиксировали не только в РФ, но и в США, Германии и других государствах.

По данным Минцифры РФ, началась работа над установлением причины сбоя. В ведомстве добавили, что сети российских операторов связи работают в штатном режиме, но они также выявили снижение трафика в Telegram и других сервисах.

Спустя время мессенджер полностью восстановил работу. На сервисе Downradar жалоб по поводу функционирования Telegram не зафиксировано.

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя мессенджера Telegram и других сервисов