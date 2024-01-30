Координационный центр доменов РФ прокомментировал сбой в работе Рунета

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Сбой, который произошел в доменной зоне .ru, связан с техническими неполадками в глобальной инфраструктуре надстройки над системой доменных имен, направленных на повышение безопасности (domain name system security extensions (DNSSEC). Об этом сообщили на сайте координационного центра доменов .ru/рф.

По информации центра, на данный момент специалисты техцентра "Интернет" и организации МСК-IX пытаются устранить проблемы, возникшие в результате сбоя. Сейчас, как уточнили в сообщении, проводятся работы по восстановлению Сети.

"В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Мы будем держать вас в курсе ситуации", – добавили в координационном центре.

Ранее россияне пожаловались на массовый сбой в работе Рунета. По данным портала Downradar, проблемы наблюдаются в работе операторов сотовой связи, а также маркетплейсов. Кроме того, со сбоями работают "Яндекс", "Дзен", "Авито". На сбои в работе Сбербанка пожаловались также и другие пользователи.

До этого сбои в работе приложения и сайта наблюдали пользователи Ozon. Большую часть обращений направили из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Саратова.

