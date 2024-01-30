Массовый сбой произошел в работе Рунета

Фото: 123RF/rattanakun

Россияне пожаловались на массовый сбой в работе Рунета. Это следует из данных портала Downradar.

Согласно данным сервиса, проблемы наблюдаются в работе операторов сотовой связи, а также маркетплейсов. В частности, россияне жалуются на работу маркетплейса Wildberries. О неполадках в работе с онлайн-ресурсами площадки сообщили 460 человек из Москвы, 15 – из Санкт-Петербурга и 10 – из Новосибирска. Сбои также наблюдаются у пользователей из Белоруссии.

Кроме того, со сбоями работают "Яндекс", "Дзен", "Авито".

На сбои в работе Сбербанка пожаловались 249 пользователей из Москвы. Еще почти 30 обращений, связанных с неполадками в работе онлайн-ресурсов банка, были отправлены из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Липецка и других городов РФ. Также не открывался и портал "Госуслуги".

Вечером 30 января россияне также начали сообщать о сбоях в работе мобильных операторов. Абоненты жалуются на проблемы с "Билайном" (406 обращений из Москвы), МТС (1 132 обращения из Москвы), "МегаФоном" (1 092 обращения из Москвы), Yota (296 обращений из Москвы) и другими. При этом в "Билайне" и "МегаФоне" РИА Новости заявили, что сбои в работе устранили и сети работают штатно.

До этого сбои в работе приложения и сайта наблюдали пользователи Ozon. Об ошибках в работе ресурсов маркетплейса за последние 24 часа сообщили 405 человек. Большую часть обращений направили из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Саратова.



Сбой произошел в приложениях Сбера и Райффайзенбанка