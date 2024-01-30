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Пользователи Ozon пожаловались на сбои в работе приложения и сайта маркетплейса. Это следует из данных портала Downradar.

Согласно информации сервиса, об ошибках в работе ресурсов маркетплейса за последние 24 часа сообщили 405 человек. Большую часть обращений направили из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Саратова. Сбои в работе приложения и сайта также наблюдались у жителей Белоруссии.

31% обращений связаны со сбоями в работе приложения, еще столько же пользователей сообщили об общей проблеме. У 20% человек не работает сайт, а 16% пользователей не могут войти в личный кабинет.

До этого пользователи сообщали о проблемах с мессенджером Telegram. Сервис "Сбой.рф" зафиксировал жалобы от 1 151 пользователя. Большую часть обращений, а именно 25%, направили из Москвы.

