30 января, 19:43Технологии
Пользователи Ozon пожаловались на сбои в работе приложения и сайта маркетплейса
Фото: 123RF/dazhetak
Пользователи Ozon пожаловались на сбои в работе приложения и сайта маркетплейса. Это следует из данных портала Downradar.
Согласно информации сервиса, об ошибках в работе ресурсов маркетплейса за последние 24 часа сообщили 405 человек. Большую часть обращений направили из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Саратова. Сбои в работе приложения и сайта также наблюдались у жителей Белоруссии.
31% обращений связаны со сбоями в работе приложения, еще столько же пользователей сообщили об общей проблеме. У 20% человек не работает сайт, а 16% пользователей не могут войти в личный кабинет.
До этого пользователи сообщали о проблемах с мессенджером Telegram. Сервис "Сбой.рф" зафиксировал жалобы от 1 151 пользователя. Большую часть обращений, а именно 25%, направили из Москвы.
Читайте также