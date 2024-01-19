Сбой произошел в работе мобильного оператора "Билайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне заявили о проблемах в работе мобильного оператора "Билайн", количество жалоб составляет 3,2 тысячи. Об этом сообщается на сайте "Сбой.рф", который фиксирует сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Почти одинаковое число жалоб было отправлено из Нижегородской области и Москвы – 23 и 22% соответственно. После расположились Самарская область – 11% и Татарстан – 9%.

Кроме того, на проблемы в работе "Билайна" посетовали пользователи из Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областей, а также из Краснодарского края.

Сутками ранее неполадки зафиксировали в работе приложения Telegram. Жалобы поступили от 1 151 пользователя. Порядка 56% заявили об общем сбое, 15% поделились, что у них не грузятся чаты, у 12% перестало работать приложение, а у 7% – видеосообщения.

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