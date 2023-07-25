Пользователи Ozon в России сообщили о сбоях в работе интернет-магазина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сбои в работе маркетплейса Ozon наблюдаются на территории России. Об этом сообщается на странице детектора сбоев Downradar.

Согласно данным детектора, на 17:20 по московскому времени зафиксировали 3 234 тысячи отчетов о сбоях в работе интернет-магазина.

Уточняется, что 39% пользователей, которые сообщили о проблемах, жаловались на выкидывание из профиля. Помимо этого, у 28% заявивших были проблемы со входом в сервис. Еще 14% заявили об общем сбое.

Наиболее активно жаловались на неполадки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Позднее в пресс-службе Ozon сообщили, что неполадки, из-за которых пользователи столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет, устранены. Там отметили, что из-за кратковременных неполадок могло увеличиться время оформления заказов и их получения в пунктах выдачи.

"Само приложение работало – клиенты могли выбрать нужные товары на витрине, а заказать их позднее. Проблема была оперативно устранена, клиенты могут войти в личный кабинет. Приносим извинения за временные неудобства перед покупателями", – заявили в компании.

Накануне пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями при оплате заказов. Оба сервиса доставки заявили, что оплата может проходить с перебоями.

Позже в пресс-службах сервисов заявили, что проблема была устранена. Там уточнили, что средства, списанные за недоставленные заказы, уже вернулись клиентам.



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