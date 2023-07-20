01:39Технологии
Работа WhatsApp восстановлена после массового сбоя
Фото: depositphotos/rafapress
Работа мессенджера WhatsApp была восстановлена после массового сбоя. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.
"Мы вернулись, приятного общения!" – говорится в сообщении.
При этом о причинах сбоя мессенджера не сообщается.
Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел в некоторых странах вечером 19 июля.
Пользователи начали испытывать трудности при отправке и получении сообщений, а также они пожаловались на проблемы в работе приложения и сайта.
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