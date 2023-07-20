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01:39

Технологии

Работа WhatsApp восстановлена после массового сбоя

Фото: depositphotos/rafapress

Работа мессенджера WhatsApp была восстановлена после массового сбоя. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

"Мы вернулись, приятного общения!" – говорится в сообщении.

При этом о причинах сбоя мессенджера не сообщается.

Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел в некоторых странах вечером 19 июля.

Пользователи начали испытывать трудности при отправке и получении сообщений, а также они пожаловались на проблемы в работе приложения и сайта.

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