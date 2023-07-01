В Twitter временно ограничили число твитов, которые можно прочитать за день

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В социальной сети Twitter временно ввели ограничение на число твитов, которые можно прочитать за день. Об этом владелец сервиса микроблогов Илон Маск написал в своем аккаунте в Twitter.

Он заявил, что верифицированные учетные записи ограничены чтением 6 тысяч сообщений в день, для аккаунтов, которые не прошли проверку, ограничение составляет 600 сообщений в день. Новые непроверенные учетные записи могут прочитать 300 сообщений за сутки.

По информации Маска, ограничения введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой". Ранее портал Downdetector сообщал о наблюдающихся сбоях в работе Twitter.

30 июня Twitter начал требовать от посетителей регистрацию. В СМИ сообщили, что теперь твиты других пользователей могут просматривать только авторизованные пользователи. Если авторизации нет, тогда всплывает окно с предложением войти в аккаунт или пройти регистрацию.

До этого Маск сказал, что Twitter будет следовать европейскому законодательству в сфере контроля контента, которое вступит в силу 25 августа. По новым правилам соцсети обязуются заниматься модерацией публикуемого контента и бороться с фейками.

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