25 октября, 23:20Происшествия
В Москве помогли совенку, оказавшемуся в окружении собак
Фото: MAX/"ЧСтные новости Москвы"
Спасатели помогли совенку, который оказался в окружении двух собак у Большого Садового пруда на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По данным ведомства, сотрудники станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах патрулировали профилактический район. Недалеко от берега пруда они заметили беспомощную птицу и отогнали животных.
Затем совенка доставили на поисково-спасательную станцию. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это воробьиный сыч – самая маленькая сова.
Спасатели оформили заявку в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты должны прибыть в ближайшее время, чтобы передать птицу для оказания дальнейшей помощи.
Ранее спасатели вытащили кошку из вентиляционной трубы в районе Выхино-Жулебино. В трубе животное жалобно мяукало на протяжении нескольких дней, а самостоятельно помочь ему не получалось.
Пожарные обнаружили кошку в трубе. Достать ее удалось с помощью веревки – аккуратно и без спешки. Животное было в порядке, но выглядело напуганным.