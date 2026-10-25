В Москве помогли совенку, оказавшемуся в окружении собак

Фото: MAX/"ЧСтные новости Москвы"

Спасатели помогли совенку, который оказался в окружении двух собак у Большого Садового пруда на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, сотрудники станции "Академическая" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах патрулировали профилактический район. Недалеко от берега пруда они заметили беспомощную птицу и отогнали животных.

Затем совенка доставили на поисково-спасательную станцию. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это воробьиный сыч – самая маленькая сова.

Спасатели оформили заявку в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты должны прибыть в ближайшее время, чтобы передать птицу для оказания дальнейшей помощи.

Ранее спасатели вытащили кошку из вентиляционной трубы в районе Выхино-Жулебино. В трубе животное жалобно мяукало на протяжении нескольких дней, а самостоятельно помочь ему не получалось.

Пожарные обнаружили кошку в трубе. Достать ее удалось с помощью веревки – аккуратно и без спешки. Животное было в порядке, но выглядело напуганным.