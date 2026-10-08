Московские ветеринары сохранили зрение собаке с щепкой в глазу

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Красногвардейской ветеринарной клинике Москвы помогли собаке Юзефу, который повредил роговицу щепкой, сохранить зрение. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

После закрытия дачного сезона пес вернулся с участка с щепкой в глазу. Юзеф начал прищуриваться, а роговица помутнела.

При детальном осмотре офтальмолог Ксения Соколова обнаружила инородный предмет в роговице. После его удаления специалист для лучшего заживления провела обработку поврежденного участка алмазным бором.

Через две недели Юзефа привели на повторный прием. Осмотр показал хорошую динамику: роговица восстанавливается, воспаления нет, состояние глаза нормальное.

Ранее ветеринары клиники "Коптево" провели эндоскопическую операцию 11-летней джек-рассел-терьеру Неваде, проглотившей нити от паласа. После того как хозяин заметил это, у собаки началась многократная рвота, и она отказалась от еды. УЗИ выявило инородное тело в желудке, двенадцатиперстной и тощей кишке.

Хирург-эндоскопист Илья Милеев и анестезиолог Юлия Данилова удалили все нити, после чего Неваду отпустили домой с рекомендациями по восстановлению.