Трамп заявил, что предупреждал Макрона об уничтожении Франции из-за миграционной политики

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Президент США Дональд Трамп предупреждал французского лидера Эмманюэля Макрона о последствиях для страны из-за проводимой им миграционной политики. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы Белого дома, меры, предпринятые президентом Франции, ведут государство к уничтожению. Трамп подчеркнул, что Макрон впускает в страну людей, которые "ненавидят ее".

Волна протестов, которая началась во Франции в конце сентября, к октябрю распространилась на десяток европейских стран. Начались массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан.

В городах демонстранты поджигали здания мэрий в Лиможе и Лилле, громили магазины и туристические офисы в Лионе и Бордо, грабили бутики и магазины Apple.

В Сент-Этьене молодой человек потерял руку из-за взрывного устройства. Кроме того, в ходе протестов пострадали более 600 сотрудников силовых структур, более 2,4 тысячи человек задержали.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов. В частности, его ввели в Париже на площади Республики, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе.