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27 октября, 07:34

Политика

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на все дома для садоводства

Фото: Москва 24/Анна Селина

Парламентарии от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным подготовили законопроект, который разрешает направлять материнский капитал на строительство и реконструкцию жилого дома для садоводства, даже если в выписке на участок нет пометки "для собственных нужд". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки предлагается внести в статью 10 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Авторы инициативы напомнили, что в настоящее время средства маткапитала можно получить на земельные участки для ведения садоводства для собственных нужд. Однако Соцфонд России отказывает в перечислении денег, если в выписке на участок значатся "садоводство", "дачное строительство" или "личное подсобное хозяйство" без уточнения "для собственных нужд".

По словам Афонина, ситуация выглядит парадоксально: жилой дом на таком участке нередко построен и оформлен законно, но компенсацию расходов на его строительство из средств маткапитала семья получить не может. Причина – "не та" формулировка в описании назначения земли, притом что запись об этом в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) могла появиться много лет назад.

"Наш законопроект решает эту проблему", – сказал депутат.

Он уточнил, что документ вводит в закон норму, по которой средства маткапитала разрешат использовать и в случае, если дом стоит на участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, без указания "для собственных нужд".

В рамках федерального проекта "Поддержка семьи" за 9 месяцев этого года средствами маткапитала уже воспользовались свыше 1,6 миллиона российских семей. Это составляет 92% от планового показателя, рассказали ранее в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В Госдуме внесли законопроект о прогрессивном материнском капитале

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