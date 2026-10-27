Полиция задержала подростков за разбитые стекла в вагонах электрички Фрязино – Москва

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полицейские задержали несовершеннолетних, которые разбили стекла в пяти вагонах электропоезда "Иволга", следовавшего по маршруту Фрязино – Москва. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на канале в MAX.

Подростки похищали аварийные молотки из вагонов, а затем использовали их, чтобы разбивать стекла. По данным перевозчика, ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Как рассказала Волк, несовершеннолетние заранее договаривались о встречах в мессенджерах, катались на электричках и снимали свои действия на телефоны. Видео они публиковали в интернете. Некоторые из задержанных также занимались зацепингом.

В отношении подростков возбудили уголовное дело о вандализме по части 2 статьи 214 УК РФ. Материалы передали в следственный отдел по городу Щелково подмосковного главка СК России.

В пресс-службе ведомства сообщили, что двоим подросткам предъявили обвинение. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, законных представителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию. Решение приняли сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская.

Ранее в Москве задержали 19-летнего молодого человека, который на закрытой платформе станции Покровское-Стрешнево МЦД-2 бросил фрагмент брусчатки в проезжавший поезд Подольск – Нахабино. Камень разбил окно вагона и попал в голову пассажирке. Первую помощь ей оказали другие пассажиры и помощник машиниста. Задержанный признался, что не подумал о последствиях, и извинился перед пострадавшей.

Суд заключил его под стражу. Молодого человека обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").