Ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

При этом немногим ранее Внуково, как и Домодедово с Жуковским, принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами. Последние два аэропорта продолжают в работу в таком режиме.

Ранее российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов и расширили маршрутную сеть. Такой график будет актуален до последней субботы марта 2027 года. Компания "Аэрофлот" сформировала сеть из 282 маршрутов. Из них 46 ведут в 18 стран.

