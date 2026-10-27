Космонавт Артемьев заявил, что на МКС иногда бывает скучно из-за ее надежности

Фото: roscosmos.ru

Международная космическая станция (МКС) стала настолько надежной, что специально подготовленным к нештатным ситуациям космонавтам иногда бывает там скучно. Об этом заявил российский космонавт, руководитель проектно-инженерной школы (ПИШ) МГТУ имени Н. Э. Баумана Олег Артемьев на пленарной сессии конгресса "Русский инженер".

"Понятно, что у нас давно уже никаких там аварий не было... Но все равно мы к этому готовы", – отметил он.

По словам космонавта, около 70% подготовки, которую проходят на борту, посвящено именно парированию нештатных ситуаций. Артемьев добавил, что на земле тренировки проходят постоянно – космонавты работают "в дыму, в разгерметизации, в поломках систем".

Артемьев летал на МКС три раза в период с 2014 по 2022 год. За это время, по его наблюдениям, станция стала гораздо более приспособленной к жизни, а все, что можно было отремонтировать, уже отремонтировали.

Ранее космонавты и астронавты устроили на МКС "шоу талантов". Они показывали фокусы, читали стихи и пели. Космонавт Андрей Федяев и астронавт Джессика Меир даже исполнили древнюю английскую мелодию Greensleeves на гитаре и флейте.

