Космонавты на МКС поздравили Путина с днем рождения

Фото: vk.ru/roscosmos

Космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили Владимира Путина с 74-летием с борта Международной космической станции, сообщают в госкорпорации.

Космонавты решили отметить день рождения Путина на орбите грейпфрутом, они пообещали вечером съесть фрукт за здоровье президента и свое собственное.

Кикина от экипажа передала президенту России пожелания личного благополучия и реализации намеченных планов, а также поблагодарила его за поддержку отечественной космической отрасли.

Дубров, недавно принявший командование МКС, также поздравил Путина. Он отметил, что президент руководит страной, где проживают представители более 200 национальностей, и заявил, что способность находить общий язык с разными людьми является одним из качеств сильного национального лидера.

Тетерятников рассказал о собственном пути в космонавтику и указал на возможности, которые предоставляются государством и позволяют гражданам следовать своей мечте.

"Хочу сказать, что сегодня в нашей стране созданы такие условия, которые позволили мне, обычному парню со Ставрополья, следовать своей мечте, закончить обычную школу, послужить в Военно-морском флоте и отправиться за пределы Земли. Это ли не пример того, что Россия – по-настоящему страна возможностей?" – отметил он.

Ранее филиал Центра народной дипломатии в Того подготовил рэп-клип ко дню рождения Путина. Видео сняли в столице страны Ломе с использованием искусственного интеллекта, а в его создании участвовали сотрудники центра и студенты, обучавшиеся в российских вузах. Руководитель организации Валентина Колесникова объяснила выбор жанра популярностью рэпа в Африке.