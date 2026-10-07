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07 октября, 15:13

Общество

В Санкт-Петербурге в день рождения Путина появился мурал с его цитатой

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Уличный художник Филипп Дульмаченко нарисовал мурал на доме в Санкт-Петербурге, где, предположительно, в детстве жил Владимир Путин. Об этом он сообщил РИА Новости.

Работа появилась ночью 7 октября на стене здания в Басковом переулке. На мурале изображено слово "счастье" и фраза президента: "Что касается секрета семейного счастья – это любовь".

Дульмаченко отметил, что ему показалось символичным приурочить работу ко дню рождения главы государства.

Путину исполнилось 74 года. В свой день рождения у него запланирован ряд телефонных переговоров с главами других государств, которые поздравят главу государства с праздником.

В частности, поздравления уже передали председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын. Также президенты Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров поздравили Путина с днем рождения.

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