К 74-летию Путина воссоздали маршрут по местам его жизни в Петербурге

Фото: life.ru

К 74-летию Владимира Путина Life.ru составил маршрут по петербургским адресам, связанным с ключевыми этапами жизни президента до переезда в Москву. Полная версия проекта с подробностями о каждой точке опубликована на сайте издания.

В маршрут вошли семь адресов: место рождения, дом, где прошло детство, а также школы, спортивный зал, здание университета, "Большой дом" и Смольный.

Улица Маяковского, дом 5

Здесь находится роддом № 6 имени профессора В. Ф. Снегирева, где 7 октября 1952 года родился будущий российский лидер. Медицинское учреждение продолжает работать по тому же адресу по сей день.

Басков переулок, дома 8 и 12

Следующий адрес связан с детством Путина. Его семья жила в коммунальной квартире в доме 12. Через несколько домов, на Басковом переулке, 8, находилась школа № 193, которую будущий президент посещал до восьмого класса. Само здание сохранилось, но сейчас используется как корпус колледжа.

Затем Путин продолжил образование в школе № 281 и в 1970 году получил там аттестат.

Улица Декабристов, дом 21

В 12 лет Путин начал заниматься самбо в спортзале ДСО "Труд". Его тренером был Анатолий Рахлин. Сегодня по этому адресу расположен музейный комплекс Юсуповского дворца.

22-я линия Васильевского острова, дом 7

С этим адресом связаны последние годы учебы Путина в Ленинградском государственном университете. В 1973 году юридический факультет ЛГУ переехал сюда, а спустя два года Путин окончил вуз.

Здание по-прежнему связано с юридическим образованием: сейчас здесь располагается юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Литейный проспект, дом 4

После университета Путин начал службу в органах государственной безопасности. Одним из связанных с этим периодом мест стал "Большой дом", где в то время находилось управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.

Сегодня здание занимает управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смольный

Последняя точка маршрута относится уже к политической карьере Путина в Санкт-Петербурге. В начале 1990-х годов он возглавил Комитет по внешним связям городской мэрии, а позднее стал первым заместителем председателя правительства города.

В 1996 году петербургский этап карьеры Путина завершился, он переехал в Москву.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года. В графике главы государства на день запланирован ряд телефонных переговоров с лидерами иностранных государств, которые намерены поздравить его с днем рождения.

Свои поздравления российскому президенту уже передали председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко.