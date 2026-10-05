Путин процитировал стихотворение Тютчева о России

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Владимир Путин процитировал известные строки из стихотворения поэта Федора Тютчева о России. Президент привел их во время вручения государственных наград педагогам – наставникам героев специальной военной операции.

"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать – в Россию надо просто верить", – вспомнил президент.

По словам российского лидера, подобные произведения люди впитывают с детства благодаря педагогам. Он подчеркнул, что заложенные в сознание детей и молодежи представления сохраняются на всю жизнь и формируют основу мировоззрения россиян.

На встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов Путин заявил, что изучение родных языков, истории и национальной культуры народов России не противоречит единству страны.

По его словам, наоборот, знакомство с культурным многообразием помогает укреплять общность народов, которая складывалась на протяжении веков. Президент также отметил, что именно многообразие российской культуры составляет ее основу и является общей силой граждан.

