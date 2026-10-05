Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 18:56

Политика

Путин процитировал стихотворение Тютчева о России

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин процитировал известные строки из стихотворения поэта Федора Тютчева о России. Президент привел их во время вручения государственных наград педагогам – наставникам героев специальной военной операции.

"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать – в Россию надо просто верить", – вспомнил президент.

По словам российского лидера, подобные произведения люди впитывают с детства благодаря педагогам. Он подчеркнул, что заложенные в сознание детей и молодежи представления сохраняются на всю жизнь и формируют основу мировоззрения россиян.

На встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов Путин заявил, что изучение родных языков, истории и национальной культуры народов России не противоречит единству страны.

По его словам, наоборот, знакомство с культурным многообразием помогает укреплять общность народов, которая складывалась на протяжении веков. Президент также отметил, что именно многообразие российской культуры составляет ее основу и является общей силой граждан.

Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Читайте также


властьполитика

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика