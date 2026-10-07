Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения. Поздравление опубликовано в его канале в MAX.



"Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во благо Российского государства!" – написал мэр.

Собянин также отметил, что с именем главы государства навсегда связаны крупнейшие достижения в укреплении суверенитета и безопасности, развитии экономики и социальной сферы России, а также повышении качества жизни граждан.



Он выразил глубокую благодарность Путину за постоянное внимание к делам и вопросам, связанных с Москвой, и его неоценимый вклад в развитие столицы.

Президенту 7 октября исполнилось 74 года. В этот день он проведет серию телефонных разговоров с главами других стран, которые будут поздравлять его с праздником.

В частности, председатель КНР Си Цзиньпин уже направил российскому лидеру свое поздравление. К нему присоединился лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина.