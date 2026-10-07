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07 октября, 12:57

Политика

Лидеры Белоруссии и Киргизии поздравили Путина с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Президенты Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров 7 октября поздравили Владимира Путина с днем рождения в ходе телефонных разговоров, сообщили телеграм-канал "Пул Первого" и пресс-служба главы Киргизии.

Лидеры России и Белоруссии также обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и международную обстановку. Главы государств условились продолжить разговор на полях саммита СНГ в Туркменистане.

В ходе беседы Жапаров пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности. Как отметили в пресс-службе киргизского лидера, стороны подтвердили высокий уровень отношений союзничества и стратегического партнерства.

Жапаров выразил российской стороне благодарность за участие в мероприятиях ШОС и ШОС+, а также во Всемирных играх кочевников. Лидеры подтвердили, что настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Путину исполнилось 74 года. В его графике на этот день – ряд телефонных переговоров с главами других государств, которые планируют поздравить его с днем рождения. К примеру, поздравления уже передал председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын.

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