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07 октября, 17:12

Политика

Путин в свой день рождения получил многочисленные поздравления от глав государств

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в свой день рождения получил многочисленные поздравления от лидеров и правительств других стран, руководителей международных организаций, а также представителей общественно-политических кругов. Об этом сообщает сайт Кремля.

В частности, президента РФ по телефону поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главным для лидера страны в день рождения остаются поздравления от родных и близких.

К 74-летию главы государства журналисты составили маршрут по петербургским адресам, связанным с ключевыми этапами жизни президента до переезда в Москву. В него вошли семь адресов: место рождения, дом, где прошло детство, а также школы, спортивный зал, здание университета, "Большой дом" и Смольный.

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