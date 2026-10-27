Собянин: спорткомплекс "Олимпийский" станет уникальным архитектурным объектом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" выходит на финишную прямую. Его запуск будет проводиться поэтапно, рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"В 2027 году все основные работы будут завершены, и комплекс поэтапно будет запускаться в эксплуатацию. Стройка очень тяжелая, сложная с точки зрения технологий, объема, задач, которые она решает. Надеюсь, что инвесторы и строители достойно справятся с завершением этих работ", – подчеркнул мэр.

По словам Собянина, перед реконструкцией было большое количество дискуссий о внешнем облике возрожденного спорткомплекса и о возможности проведения здесь международных соревнований.

"Все эти чаяния и замечания были учтены в новом проекте. Получился вот такой гигантский реально мегапроект мирового уровня, один из крупнейших комплексов не только России, но и мира – около 1 миллиона квадратных метров", – указал Собянин.

Как отметил градоначальник, после завершения работ в "Олимпийском" появится самый крупный в мире водный комплекс, включая олимпийские бассейны. Ожидается, что после реконструкции спорткомплекс будут посещать десятки миллионов человек ежегодно. Собянин выразил уверенность, что комплекс станет одним из самых востребованных в России.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время готовность спорткомплекса составляет около 80%. В "Олимпийский" войдут четыре сооружения: главное здание с концертным комплексом, водный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс и малый концертный комплекс.

Исторический "Олимпийский" был построен в преддверии Олимпийских игр 1980 года. К середине 2010-х годов он перестал отвечать стандартам качества и безопасности, поэтому было принято решение о его реконструкции.

После работ посетители смогут заниматься в спорткомплексе 40 видами спорта. В крытом водном комплексе сделают 15 бассейнов и аквапарк. Концертный комплекс будет расположен на высоте 50 метров. Его вместимость составит до 12 тысяч человек. На крыше главного здания возведут прогулочный "Олимпийский бульвар" протяженностью 500 метров.

Главное здание и водный комплекс соединит медиамост площадью 3 тысячи квадратных метров на высоте 41 метра. На высоте 55 метров будет панорамный вращающийся ресторанный комплекс. Согласно планам, обновленный СК будет принимать около 62 миллионов гостей в год. В нем также появится более 8 тысяч рабочих мест.

Ранее в Ростокине начали возводить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 15,6 тысячи квадратных метров. Четырехэтажное здание строят на Сельскохозяйственной улице, участке 26/8.

Кровлю уже завершили, сейчас идет остекление и отделка фасада, кладка перегородок выполнена на 95%, готов металлический каркас над ледовой ареной, фитнес-залом, зонами единоборств и теннисной площадкой.

