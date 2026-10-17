Путин поручил подробно объяснять гражданам причины отказа в соцвыплатах

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Россияне должны получать подробную информацию о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием соответствующего решения. Поручение Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Также российский лидер призвал обеспечить применение единой системы межведомственного электронного взаимодействия для получения всех документов, необходимых при назначении социальных выплат, включая ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Кроме того, правительство России должно организовать заблаговременную загрузку на портал "Госуслуги" данных, которыми уже располагают госорганы. Это призвано помочь использовать имеющиеся сведения при предоставлении услуг в электронном виде.

Ранее Соцфонд России пояснил, что в ноябре большинство российских семей получит детские пособия в привычные сроки, несмотря на празднование Дня народного единства. В частности, 3 ноября перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

Для получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до трех лет график останется прежним. Средства поступят в первый рабочий день после праздника – 5 ноября.

