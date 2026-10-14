Госдума приняла в I чтении законопроект об индексации задержанных пенсий

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Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении порядка индексации страховых пенсий, которые гражданам пересчитывают по решению суда. Документ предусматривает начисление компенсации за инфляцию с первого числа месяца, следующего за вступлением судебного акта в законную силу.

Новый механизм будет применяться, когда Социальный фонд России должен пересчитать страховую пенсию или фиксированную выплату к ней за прошедшие периоды. При этом дополнительные документы о стаже или заработке не должны требоваться от гражданина: необходимые сведения должны поступать через систему межведомственного электронного взаимодействия менее чем за пять рабочих дней.

Сейчас суды самостоятельно определяют, с какого момента начислять компенсацию за обесценивание выплат: с даты подачи иска или со дня вступления решения в законную силу. Законопроект призван установить единый порядок расчета.

Разработку инициативы связывают с мартовским постановлением Конституционного суда России. Он обязал государство обеспечить защиту пенсионных выплат от инфляционного обесценивания в период продолжительных судебных разбирательств.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил установить в России федеральную выплату в размере 200 тысяч рублей для россиян, достигших 100 лет. По его мнению, такая мера станет стимулом для граждан заботиться о своем здоровье.