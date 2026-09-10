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10 сентября, 10:44

Общество

Соцфонд изменит правила подтверждения ухода за пенсионерами с 2027 года

Фото: depositphotos/VitalikRadko

С 1 января 2027 года периоды ухода за пенсионерами и людьми с инвалидностью будут подтверждаться по новым правилам. Заявление потребуется подавать в начале оказания услуги, а не после ее завершения, как сейчас, сообщили в Социальном фонде России.

Подтверждать факт ухода придется ежегодно. Для этого также понадобится согласие человека, за которым осуществляется уход. После подтверждения период включат в страховой стаж на основании решения отделения Соцфонда.

Все подтвержденные периоды будут отражаться на индивидуальном лицевом счете человека, который осуществляет уход. Это позволит учитывать их при формировании его пенсионных прав.

Если человек прекратит ухаживать, заявление об отказе сможет подать сам нетрудоспособный гражданин или его законный представитель. Кроме того, сотрудники Соцфонда смогут зафиксировать отказ по телефону.

Ранее сообщалось, что 2027 года российским пенсионерам не придется подавать заявления на страховую пенсию, так как выплаты будут назначаться автоматически. Как пояснила эксперт Екатерина Медякова, Социальный фонд станет использовать только те сведения, которые уже есть в его базах.

Пока же пожилые люди получают уведомление о готовности оформить пенсию через "Госуслуги", а для досрочных выплат по-прежнему нужно идти в фонд лично.

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