10 сентября, 11:39Экономика
Роспатент с 2027 года начнет проверять товары на маркетплейсах
Фото: depositphotos/LDProd
С 1 марта 2027 года цифровые платформы смогут автоматически проверять продавцов и товары через единый реестр Роспатента. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Зубов на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.
По словам Зубова, новый механизм должен помочь выявлять нарушения исключительных прав и защищать покупателей от контрафакта.
Система будет анализировать карточки товаров на маркетплейсах и сопоставлять информацию из них с данными реестра. Зубов отметил, что это позволит подтвердить права конкретных продавцов на представленные товары и их правовую чистоту.
Ранее Ozon сообщал, что продавцы смогут получить отметку "Оригинал", если предоставят актуальные документы на бренд и пройдут проверку. Для этого также требуется обеспечительный платеж в размере 3% от оборота бренда у продавца за последний год.
Если выяснится, что товар является контрафактным, его снимут с продажи, отметку аннулируют, а обеспечительный платеж удержат. В маркетплейсе отметили, что такой механизм действует с начала 2026 года и предназначен для повышения ответственности продавцов за подлинность продукции.
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