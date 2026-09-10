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10 сентября, 11:39

Экономика

Роспатент с 2027 года начнет проверять товары на маркетплейсах

Фото: depositphotos/LDProd​

С 1 марта 2027 года цифровые платформы смогут автоматически проверять продавцов и товары через единый реестр Роспатента. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Зубов на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

По словам Зубова, новый механизм должен помочь выявлять нарушения исключительных прав и защищать покупателей от контрафакта.

Система будет анализировать карточки товаров на маркетплейсах и сопоставлять информацию из них с данными реестра. Зубов отметил, что это позволит подтвердить права конкретных продавцов на представленные товары и их правовую чистоту.

Ранее Ozon сообщал, что продавцы смогут получить отметку "Оригинал", если предоставят актуальные документы на бренд и пройдут проверку. Для этого также требуется обеспечительный платеж в размере 3% от оборота бренда у продавца за последний год.

Если выяснится, что товар является контрафактным, его снимут с продажи, отметку аннулируют, а обеспечительный платеж удержат. В маркетплейсе отметили, что такой механизм действует с начала 2026 года и предназначен для повышения ответственности продавцов за подлинность продукции.

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