Депутат Свинцов посоветовал переходить на карты "Мир" для бесперебойной оплаты в интернете

Российские интернет-магазины начали предупреждать клиентов о возможных проблемах при оплате через зарубежные браузеры, заявили СМИ. С чем связана проблема и можно ли ее решить обходными путями, разбиралась Москва 24.

Данным ничего не угрожает

Онлайн-ретейлеры предупреждают покупателей о возможных проблемах с оплатой через иностранные браузеры. Это связано с переходом компаний на отечественные сертификаты безопасности, сообщили "Ведомости".

По данным СМИ, подобное объявление появилось, например, на сайтах Lamoda и интернет-провайдера Xline. Для решения проблемы компании посоветовали воспользоваться "Яндекс Браузером" или мобильным приложением.

Сеть санаториев и отелей "РЖД-здоровье" также предупредила о возможных трудностях с оплатой. В качестве альтернативы там аналогично предложили скачать отечественный браузер или использовать систему быстрых платежей (СБП).

Некоторые интернет-магазины сообщили о подобных проблемах при использовании браузеров Chrome, Safari, Opera, Firefox и Edge, говорится в публикации.

Как рассказал журналистам директор IT-департамента одного из российских сервисов Кирилл Яшин, сложности вероятны у предприятий, применяющих прямой эквайринг банков, лишившихся международных сертификатов из-за санкций.

Руководитель проектов консалтинговой компании Тимофей Воронин также подчеркнул, что, хотя вопрос заметен на фоне российской онлайн-торговли, о существенных финансовых потерях речи не идет.

По оценке специалиста, отрасль уже нашла альтернативные решения. Например, основные объемы продаж у крупных маркетплейсов приходятся на мобильные приложения, где проблема сертификатов устранена на программном уровне. Кроме того, при оплате через СБП по QR-коду покупателя сразу перенаправляет в банковское приложение, минуя веб-шлюз. Такие механизмы позволяют минимизировать риски.

В такой ситуации в основном могут пострадать небольшие интернет-магазины, которые не имеют своих мобильных приложений и используют интернет-эквайринг. В таких случаях эксперт посоветовал активнее внедрять оплату через СБП и размещать на сайтах инструкции по установке российских сертификатов безопасности.

В свою очередь, о проблеме заявили и представители Национальной системы платежных карт (НСПК), которые порекомендовали пользоваться российскими сертификатами безопасности.





пресс-служба НСПК Переход позволяет обеспечить стабильный доступ к сервисам компании и уже является распространенной практикой среди многих российских организаций. Это не повлияет на безопасность данных, платежей или работу сервисов: все остается надежно защищенным.

Также при оплате покупок через СБП или во время посещения сайтов компаний через зарубежные браузеры у пользователей могут появиться предупреждения о том, что подключение не защищено. Это объясняется особенностями работы. При этом сайт остается безопасным и данным ничего не угрожает.

Рутинная практика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов объяснил в разговоре с Москвой 24, что проблемы возникают из-за массового отзыва сертификатов TLS (Transport Layer Security).

Они подтверждают безопасность ресурсов и защищают от фишинга и подмены. В этой связи банки, телеком-операторы и практически весь российский бизнес переходят на отечественные сертификаты.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи В широком смысле произошли сбои в возможности оплаты. Например, когда через какое-то приложение гражданин вводит данные, чтобы внести платеж, оплатить подписку или услугу на сайте. Сайт связывается с банком клиента, который вводит эти данные, и на этой стадии происходит то, что называется отсутствием сигнала. То есть сайт не подтверждает, либо банк не подтверждает подлинность платежа. Все потому, что сертификат отозван – он фактически прекратил свое существование.

Свинцов подчеркнул, что сейчас юрлица, то есть те, кто предоставляет услуги и использует для этого сайты, мобильные приложения, переходят на новые отечественные сертификаты.

"Поэтому будет такой непростой период, который продлится несколько месяцев, потом все наладится", – уверен парламентарий.

Чтобы не испытывать трудностей с оплатой, пользователям рекомендуется переходить на платежную систему карт "Мир", заключил Свинцов.

Если пользователь предпочитает работать в иностранных браузерах, но не хочет сталкиваться с платежными проблемами, можно самостоятельно установить отечественный сертификат. Сделать это несложно: через "Госуслуги" доступны соответствующие ссылки для скачивания на все системы смартфонов, объяснил Москве 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

По его словам, для корректной работы мера необходима, поскольку иностранные браузеры отключили для России возможность добавления в общий пул центров сертификации. Поэтому нужно провести процедуру вручную. Что же касается сайтов компаний, то они, как юрлица, делают это самостоятельно, уточнил специалист.



Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Отечественные сертификаты не вызовут конфликтов с зарубежными браузерами, поскольку ничем не отличаются от других аналогичных решений. Их установка в браузеры и приложения – рутинная практика, применяемая в крупных корпорациях для обеспечения доступа к внутренним ресурсам. Это не является ни новшеством, ни сложной задачей.

При этом Горелкин тоже напомнил об использовании отечественного браузера – в нем уже встроен сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры России.

Однако эксперт предположил, что подобные проблемы с оплатами могут носить комплексный характер. То есть они способны возникать не только с переходом на отечественные сертификаты, но и с общим обновлением инфраструктуры.

"Например, недавно поступали жалобы от некоторых продавцов розничной торговли. После обновлений, связанных с внедрением цифрового рубля, часть терминалов перестала принимать СБП, а другая часть работала только с СБП, не принимая карты. То есть решение просто диктуют обстоятельства", – заявил эксперт.

Помимо этого, некоторые родители школьников жаловались на трудности с переводом денег на экскурсии и другие коллективные мероприятия, связывая это с новыми правилами. Однако в большинстве ситуаций подобных проблем не возникает, и такие случаи, скорее, являются частными, заключил Горелкин.