Профессор Белянчикова раскрыла основное отличие цифрового рубля от безналичных платежей

Крупнейшие банки страны готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября 2026 года, рассказали в ЦБ. Что это за средство платежей и в чем его удобство – в материале Москвы 24.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Как пояснил Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота, технология опирается на концепцию электронных кошельков, привязанных не столько к интернет-соединению, сколько к мобильной связи (сим-карте). Это позволяет ей работать даже в удаленных районах без доступа к интернету.

Цифровой рубль конвертируется в обычный наличный рубль в соотношении 1:1. По словам Бархоты, инструмент задумывался еще в 2019 году как постепенное замещение наличного денежного обращения.

Эксперт также отметил, что самая амбициозная цель – заменить 20% наличного обращения на цифровой рубль. При этом переходный период, по его словам, будет долгим, потому что наличка "всегда существует и будет существовать".

Когда он станет доступен россиянам?

К запуску инструмента с 1 сентября 2026 года готовы 12 банков, обладающих статусом системно значимых. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Также, по ее словам, доступ к новой форме нацвалюты должны будут предоставить 9 кредитных организаций, признанных ключевыми игроками на рынке платежных услуг. Однако существует риск, что три банка, получившие соответствующий статус лишь в феврале 2026 года, не успеют адаптировать свои системы к началу осени.

В число системно значимых финансовых организаций входят ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, Сбербанк, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и банк "Дом.РФ". В числе ключевых игроков на рынке платежных услуг – компании "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта".

Кроме того, с 1 сентября 2026 года оплату в цифровых рублях начнут принимать торговые сети, чья выручка составляет более 120 миллионов рублей в год. Постепенно к сервису присоединится и другой бизнес, отметили в ЦБ.

Будут ли комиссии за операции и лимиты?

Все операции с цифровым рублем для физлиц будут бесплатными, сообщила Алла Бакина. Для юрлиц они станут минимальными по сравнению с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции.

В то же время Бакина уточнила, что месячный лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей.

"Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно", – пояснила представитель регулятора.

Обязательно ли пользоваться цифровым рублем?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Использование нового финансового инструмента будет исключительно добровольным, подчеркнула Анна Бакина в беседе с РИА Новости.





Алла Бакина директор департамента национальной платежной системы Банка России Наша принципиальная позиция: ваши деньги – это ваш выбор. Пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решает сам.

Также Бакина уточнила, что автоматически цифровые счета открываться не будут: человек может сделать это исключительно по своему желанию.

Как будет проходить оплата цифровыми рублями?

По словам Андрея Бархоты, пользовательский опыт будет напоминать оплату QR-кодом через мобильное приложение банка. Хотя в перспективе возможны и другие сценарии.

"Бюджетные расходы, зарплаты бюджетникам, покупка социальных товаров могут быть введены только через цифровой рубль", – предположил эксперт банковского рынка.

При этом он напомнил, что в рамках эксперимента зарплату в цифровых рублях получал глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В сентябре 2025 года парламентарий рассказал в своем телеграм-канале, что для проверки системы перевел деньги благотворительным фондам, а также заплатил в кафе с помощью QR-кода.

Можно ли их копить?

На остатки в электронном кошельке не начисляются проценты – это исключительно транзакционный инструмент для платежей и переводов, пояснил Андрей Бархота.

По его мнению, широкомасштабный запуск целесообразен, когда процентные ставки будут ниже. Предыдущие попытки запуска цифрового рубля упирались как раз в высокие проценты по вкладам, вследствие чего россияне предпочитали хранить деньги на счетах, отметил эксперт.

Как открыть счет для цифровых рублей?

Счета для новой формы российской валюты будут находиться в ведении Банка России.

Представители регулятора поясняли, что для их открытия достаточно будет зайти в приложения крупных банков: на главной странице для этого появится специальная кнопка.

В чем принципиальное отличие от безналичных платежей через банк?

Деньги в виде цифрового рубля не зависят от финансового состояния конкретного банка, пояснила "Российской газете" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.





Татьяна Белянчикова доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Уже сегодня в пилотном режиме его можно получить через приложения банков-участников, просто открыв цифровой кошелек. А завтра это позволит автоматизировать сложные сделки: например, при покупке квартиры деньги сами "дождутся" регистрации права собственности и только потом уйдут продавцу. Никаких эскроу-счетов и нервотрепки.

В будущем же цифровой рубль может стать инструментом для быстрых трансграничных переводов с минимальными комиссиями и без посредников, подчеркнула Белянчикова.

