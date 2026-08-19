19 августа, 19:05Общество
Москва помогает внедрять передовые методы лечения в Луганске
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Капремонт Луганской городской многопрофильной больницы № 2, выполненный по московским стандартам, позволил значительно улучшить условия пребывания пациентов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил главный врач учреждения Дмитрий Быков.
По словам Быкова, в больнице появились современный операционный блок, передовое приемное отделение и высокотехнологичные диагностические кабинеты. Они позволяют минимизировать риски послеоперационных осложнений и внедрять инновационные методы хирургического лечения.
Главврач также отметил, что опора на столичный опыт помогает модернизировать систему маршрутизации пациентов. В медучреждениях Луганска внедряется электронная запись к врачу, в перспективе планируется интеграция искусственного интеллекта.
Такой подход повышает доступность помощи и снижает нагрузку на персонал. Быков подчеркнул важность сотрудничества с московскими клиниками. Благодаря регулярным стажировкам луганские врачи осваивают передовые методы лечения в травматологии, хирургии, урологии и гинекологии.
О реконструкции четырехэтажного корпуса больницы площадью 3 780 квадратных метров сообщал ранее Сергей Собянин. По его словам, специалисты должны были восстановить несущие конструкции, починить крышу и фасад, заменить окна, двери и полы, улучшить инженерные коммуникации, вентиляцию и кондиционирование. Благодаря работам в больнице появятся полноценное приемное отделение и современный операционный блок.
Ранее хирурги столичной больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой первыми в России выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием полностью автономной роботической системы. Два пациента, которым провели такие операции, уже восстанавливаются и могут самостоятельно передвигаться. При этом робот-хирург не заменял врача, а выступал высокоточным помощником.
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