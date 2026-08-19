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19 августа, 17:22

Происшествия

Мужчина в Индии изнасиловал дочь и продал их общего ребенка

Фото: 123RF.com/stephen2324

В Индии отец 16-летней девушки изнасиловал ее, а затем продал их общего ребенка, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Times of India.

По данным правоохранителей, в 2023 году из семьи ушла мать девочки. После этого мужчина начал угрожать дочери расправой и неоднократно ее насиловал. Это уже не первая беременность подростка, однако в первый раз отец и тетя заставили ее принять препараты для медикаментозного аборта.

В 2025 году девушка снова забеременела. Ей оформили документы на имя взрослой замужней женщины и поместили в частную клинику. Там она родила мальчика с помощью кесарева сечения. В полиции предполагают, что ребенок был продан.

Позже девушка вышла на связь с матерью через соцсети и рассказала о случившемся. Мать отвезла ее в полицию. Возбуждено дело по статьям об изнасиловании, подделке документов, незаконных действиях с ребенком и других преступлениях.

Задержаны восемь человек: отец потерпевшей и ее тетя, медицинские работники и возможный покупатель ребенка. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее в Оклахоме женщину по имени Шери Уокер признали виновной в том, что она заставила свою 11-летнюю дочь родить от собственного отца. Прокуратура установила, что женщина знала о насилии, однако не пыталась защитить ребенка. Кроме того, о происходящем также знала бабушка жертвы.

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