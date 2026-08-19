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19 августа, 15:42

Технологии

Путин назвал Москву самым ярким примером цифровизации соцсферы в России

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Москва является самым ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В качестве конкретного достижения президент привел работу с рентгеновскими снимками в столице. По его словам, с помощью компьютерного зрения исследования обрабатываются в одном центре максимально быстро. Это делает диагностику качественной и удобной для горожан, а также снижает нагрузку на врачей.

Глава государства подчеркнул, что передовой региональный опыт необходимо распространять по всей стране.

Ранее столичному Центру диагностики и телемедицины исполнилось 30 лет. За эти годы он стал одним из символов технологического развития столичного здравоохранения, где создается медицина будущего. Еженедельно специалисты центра анализируют более 180 тысяч исследований КТ, МРТ, маммографии и рентгена.

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