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02 сентября, 19:31

Происшествия

"Роскосмос" показал спутниковые кадры наводнения в Непале

Видео: MAX/"Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал снятые со спутника кадры разлива реки Трисули в Непале во время наводнения. Они размещены в канале госкорпорации в МАХ.

"Спутник "Роскосмоса" сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 километров больше чем за месяц до наводнения и через два дня после", – говорится в сообщении.

В свою очередь, национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий заявило, что число погибших достигло 1 204 человек. Пропавшими без вести числятся около 4,2 тысячи, а спасены почти 12 тысяч.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.

Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал главной причиной разрушительного наводнения изменение климата. По словам главы правительства, из-за этого температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому именно это привело к катастрофе.

Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.

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