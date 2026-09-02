Собянин сообщил о ликвидации уже 28 беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку трех дронов, которые направлялись в сторону Москвы вечером 2 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

В настоящее время на месте падения обломков задействованы экстренные службы. Таким образом, на подлете к столице уничтожено уже 28 БПЛА.

Ранее Собянин заявлял, что всего в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона летели более 8,6 тысячи дронов. Большая часть была уничтожена средствами ПВО на дальних подступах.

На фоне вражеских попыток атаковать Москву временные ограничения на полеты действуют в аэропорту Внуково. В целях безопасности авиагавань перешла на прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.

