Собянин сообщил о 795 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве за месяц

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября на подлете к Москве были уничтожены 795 беспилотников. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, всего в сторону столичного региона летели 8 670 дронов. Большая часть из них была сбита на дальних подступах.

В среду, 2 сентября, в направлении Москвы летели 14 вражеских аппаратов. Все они ликвидированы средствами ПВО Минобороны России.

На фоне атаки аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.