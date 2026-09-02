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02 сентября, 09:30

Общество

Глава Росрыболовства заявил, что россияне не доедают около 5 кг рыбы в год

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Среднедушевое потребление рыбы в России составляет 23–23,5 килограмма в год, тогда как установленный ориентир – 28 килограммов. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на Восточном экономическом форуме, сообщает Life.ru.

По его словам, для роста потребления нужна системная работа, в том числе повышение доступности и популяризация рыбы. Для этого уже создана дорожная карта и АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции", которая приступила к работе в этом направлении.

Шестаков отметил, что задача не ограничивается увеличением объемов потребления – важно развивать локальные рыбные бренды.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Глава государства уточнил, что от употребления рыбы морепродуктов зависит здоровье населения. Например, в странах, где потребление рыбы выше, чем в России, выше и продолжительность жизни, подчеркнул президент.

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