Новую школу искусств открыли в Филимонковском районе в День знаний

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Занятия начались в новом здании детской школы искусств в Филимонковском районе в первый день учебного года. Об этом сообщил Агентству "Москва" депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Трехэтажный комплекс рассчитан на 1,1 тысячи учеников. Его площадь превышает 8 тысяч квадратных метров, внутри оборудовали более 50 учебных кабинетов, художественные мастерские, библиотеку, выставочное пространство и студию звукозаписи. Для проведения концертов предусмотрели два зала на 87 и 547 мест.

"Сегодня дети начинают здесь уроки по самым разным направлениям: от фортепиано и народных инструментов до живописи и декоративно-прикладного творчества", – отметил Саблин.

К началу учебного года школу укомплектовали всем необходимым для занятий. В здании установили витражные конструкции с повышенной шумоизоляцией, звукоизоляционный пол и звукопоглощающие перегородки. Учебные помещения конструктивно отделили от залов для концертов и выставок, поэтому занятия смогут проходить одновременно с мероприятиями для посетителей.

Одновременно в комплексе смогут находиться более 3 тысяч человек. За строительством школы следили представители рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры". Комиссии регулярно выезжали на объект и оценивали ход работ на каждом этапе. Строительство завершилось при поддержке правительства Москвы и Сергея Собянина.

Новая школа стала частью развития социальной инфраструктуры ТиНАО, где продолжается строительство жилых кварталов и растет число семей с детьми. По данным правительства Москвы, с января по июль 2026 года в столице ввели в эксплуатацию 39 социальных объектов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров.

Ранее в Покровском-Стрешневе завершилось строительство школы на 850 мест на месте бывшего Тушинского аэродрома. Площадь трехэтажного здания составила 22,5 тысячи квадратных метров. Для начальных классов созданы лабораторный комплекс, для старших – кабинеты информатики, астрономии и астрофизики, IT-полигон, робокласс, два спортзала, медиатека и творческие мастерские.