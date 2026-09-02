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02 сентября, 14:25

Транспорт

Провоз велосипедов в поездах ЦППК будет бесплатным 5 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Провоз велосипедов в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) станет бесплатным 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Акция приурочена ко второму Московскому детскому велофестивалю. Бесплатно провозить велосипеды можно будет с 07:00 5 сентября до 06:00 6 сентября во всех поездах Москвы и Подмосковья. Для этого необходимо оформить бесплатный билет в кассе или билетном автомате ЦППК, а велосипед разместить в тамбуре или салоне на специальных креплениях.

Перевозчик напомнил, что в обычные дни бесплатный провоз велосипедов в пригородных поездах действует вне часов пик: с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. На МЦД велосипеды можно провозить бесплатно круглосуточно.

В рамках фестиваля на Цветном бульваре пройдут детские заезды. Участников разделят на шесть возрастных групп, для каждой предусмотрены свои время старта и дистанция. Самые маленькие стартуют в 11:00 и проедут 900 метров, старшие – в 16:00 и преодолеют 6,6 километра.

Кроме того, из-за детского велофестиваля и парада трамваев в центре Москвы 5 и 6 сентября будет ограничено движение на ряде улиц. В частности, 5-го числа полностью перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях, а 6 сентября – улицу Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал.

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