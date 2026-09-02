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02 сентября, 14:09

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АГН "Москва": москвичу, который застрелил напавшего на прихожан, не грозит уголовное дело

Москвичу, который застрелил напавшего на прихожан, не грозит уголовное дело – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Мужчине, который применил травматическое оружие против напавшего на прихожан церкви на столичной Белореченской улице, не грозит уголовное преследование. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства рассказал, что после случившегося мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что у него есть действующая лицензия на оружие. После опроса его отпустили домой.

Инцидент произошел у церкви святых Жен-Мироносиц 1 сентября. Злоумышленник странно себя вел и приставал к другим прихожанам, а затем набросился с лопатой на врачей, которые прибыли на место по вызову.

Мужчина успел нанести девушке-фельдшеру несколько ударов по голове, но был застрелен случайным прохожим из травматического пистолета. По данным медслужб, пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии.

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