Свыше 3,5 тыс флагов и декоративных конструкций установят в Москве ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства оформят столицу к празднованию Дня города, которое состоится 5 и 6 сентября. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, всего планируется установить более 3,5 тысячи флагов и декоративных конструкций. Они появятся на мостах, ключевых магистралях, площадях возле вокзалов и на въездах в город. Центральным элементом оформления станет слово "Москва" и цифра "879" – именно столько лет исполнится российской столице в 2026 году.

Как отметил Бирюков, традиционно декоративные элементы разместят в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсят знаковые объекты, включая Поклонную гору, улицу Тверскую, а также мосты: Большой Каменный, Большой Москворецкий, Крымский, Бородинский, Новоарбатский и Большой Устьинский.

Конструкции "Факел" со встроенными медиафасадами, которые будут транслировать поздравления, смонтируют в парке "Зарядье", на Лубянской и Пушкинской площадях. На медиафасадах зданий на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы. Архитектурно-художественная подсветка зданий 5 и 6 сентября будет работать в праздничном режиме.

Заммэра подчеркнул, что дополнительных закупок для оформления ко Дню города не проводилось. Все декоративные элементы будут использованы повторно – путем передекорирования и замены полотен.

День города по распоряжению Сергея Собянина в этом году отметят 5 и 6 сентября. В центре города, парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия.