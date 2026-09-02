Политолог Кортунов: заявление Зеленского об авиации – попытка повлиять на мнение россиян

Фото: ТАСС/Press Service Of The President Of Ukraine

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о БПЛА и авиации – это попытка повлиять на мнение россиян, в частности, перед выборами. Об этом заявил в беседе с Москвой 24 политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью украинских БПЛА, заявив, что "безопасные дни в российском небе закончились". Также он предупредил авиакомпании, использующие воздушное пространство России, и аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, что "дронов в небе будет становиться больше".

По словам Кортунова, любые угрозы в период конфликта направлены на влияние общественного мнения. Однако, по его мнению, вряд ли это увенчается успехом, учитывая, что подобные методы использовались неоднократно за 4,5 года.

Также это заявление можно интерпретировать как угрозу дальнейшей эскалации конфликта, указал эксперт. Зеленский не утверждает, что начнет сбивать гражданские самолеты в воздушном пространстве России, но фактически говорит, что безопасность полетов может оказаться под угрозой.

"Это выводит противостояние на новый уровень. Учитывая, что многие заявления Зеленского ранее конвертировались в действия, это заставляет задуматься, но не стоит переоценивать значение высказывания", – подчеркнул политолог.

Одновременно с этим заявление украинского лидера может быть попыткой повлиять на позиции иностранных компаний, летающих в Россию, предположил Кортунов.

"Сигнал, что полеты не могут быть полностью безопасными и их лучше прекратить. Это стремление усилить изоляцию страны. В условиях конфликта привычные стандарты поведения либо не действуют, либо действуют не всегда", – заявил он.

В конечном счете его слова можно интерпретировать как проявление слабости – отсутствие других аргументов заставляет говорить об угрозах гражданской авиации, что не свидетельствует об успешности военных операций на поле боя, заключил специалист.

Глава Минтранса России Андрей Никитин также ответил на угрозы Украины. Он заявил, что российская сторона готова с ними справиться. По его словам, все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению и своевременно реагируют на них. Росавиация находится в постоянном оперативном диалоге со специальными службами и Минобороны.