"Колобок" и НПЗ вошли в топ-40 кандидатов на звание "Слово года"

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"Колобок", мессенджер "Макс", "НПЗ", "БПЛА", "нейрослоп" и междометие "газ" вошли в лонг-лист претендентов на звание "Слово года – 2026". Всего в него включили 40 слов и выражений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу импринта "Лингва".

Также в список попали "брейнрот", "белые списки", "прайм-эра", "промпт", "6-7" ("сикс-севен"), "ред-флаг", "лор", "отмена", "тревожность" и другие слова. При отборе эксперты руководствовались тремя критериями: актуальность, популярность и значение, отметили в пресс-службе.

В рабочую группу вошли более 80 лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, медиаперсон, представителей СМИ, а также специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, МГИМО МИД России, РАНХиГС, Института медиа и Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.

В 2026 году методология отбора включает три подхода: экспертную оценку рабочей группы, народный выбор и анализ больших данных, в частности наиболее популярных слов в современной литературе. Концепцией проекта в этом году стала "География языка".

Ранее портал "Грамота.ру" назвал слово "зумер" самым популярным в 2025 году. За этот вариант проголосовали 42% экспертов. На втором месте оказалось слово "выгорание", а на третьем – "ред-флаг". При этом в числе претендентов были 12 слов.